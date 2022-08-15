Ургант выступит в Москве как певец с сольным концертом: цена билета – 2-10 тысяч рублей

Иван Ургант, пока его шоу на Первом канале «Вечерний Ургант» отправлено на каникулы, активно осваивает новые горизонты профессиональной деятельности.

Несколько дней назад он объявил об участии в коммерческом проекте «Вечерний путь в IT», где будут обучать айтишников с его участием.

А теперь он также сообщил о своем сольном концерте как музыканта и автора песен под псевдонимом Гриша Ургант. Под этим именем Иван выступает с 2011 года, но не активно. Теперь же ведущий объявил о сольном концерте в московском клубе «Урбан» на офсайте Гриши Урганта.