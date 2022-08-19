Ургант одним фото дочки поставил на место всех, кто ругал ее за вульгарность: в комбинашке, странная, но своя

Как только не критиковали Эрику Кикнадзе, приемную дочь Ивана Урганта, в Сети. Она давно живет в Америке и уже пропиталась местным духом свободы, который демонстрирует в своих соцсетях.
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Ее смелые снимки в полураздетом виде не комментирует только ленивых. Многие спрашивают: «А как же к этим экспериментам относится Иван Ургант?»
Ведущий долгое время никак не реагировал на эти вопросы, а сейчас одним фото решил выдать все-таки свою позицию. Он без капли стеснения за приемную дочь выставил ее фото в комбинации, красном парике и сапогах в свой аккаунт и показал подписью к кадру свою причастность к Эрике.
Эрика Кикнадзе. Фото: соцсети
«Что-то невероятно трогательное и щемящее, когда дочка носит твои старые вещи, и они на ней сидят так же хорошо, как и когда-то на тебе!» — написал Иван Ургант.
Ведущий также обозначил, что дочери исполнилось 22 года, она совершеннолетняя и может делать все, что ей хочется без разрешения старших..