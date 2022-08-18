«Упитанная, крепкая! Откормила-то мама Алла»: как сейчас 8-летняя Лиза Галкина выглядит в Юрмале

Алла Пугачева уже почти полгода живет за границей вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой. Сначала именитое семейство поселилось на вилле в Кесарии, дом им любезно предоставил старший брат Максима Галкина — Дмитрий. Потом они перебрались в Латвию, где погода более мягкая и уютная.

В своем микроблоге шоумен то и дело постит свежие кадры с детьми. Так, муж Примадонны показал в саду виллы подросшую дочку Лизу, засняв, как она катается на качелях и распевает песенки. Поклонники обратили внимание на то, как за лето подросла Лиза. Девочка заметно вытянулась, окрепла, и даже тоненький голосок малютки-дочки Примадонны стал звучать чуть по-другому, более глубже, а тембр звучнее, совсем по-взрослому.

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