«Унизительно!»: в окружении «сбежавшей» в Израиль Пугачевой назвали ее главную слабость

Алла Пугачева вместе с 9-летними двойняшками Гарри и Лизой покинула Россию, улетев в Израиль на частном джете. Слухи об этом активно муссировались в прессе. Близкая подруга Примадонны подтвердила то, что артистка действительно находится за границей. И причина тривиальная - дети.

Если Алла Борисовна готова была закрывать глаза на слухи и сплетни, когда речь касалась ее семьи, то испытывать на прочность своих же детей не захотела. Те уже ходят в школу, а там двойняшек стали осаждать вопросами об их отце. Шоумен Максим Галкин* вместе с семьей не вернулся в Россию, сославшись на гастрольный тур.

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Говоря о переживаниях Аллы Борисовны и ее тонком характере, подруга певицы назвала ее главную слабость.

«Ранимая, хотя вида не покажет. И ей обидно за такое к себе отношение. Оскорбительно, унизительно. Столько эмоций отдавала людям!» - приводит News.ru слова подруги Примадонны.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента