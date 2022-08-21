Умер 100-летний актер Театра Моссовета Николай Лебедев

21 августа Театр Моссовета сообщил печальную новость о смерти своего старейшего актера - народного артиста России, ветерана Великой Отечественной войны Николая Сергеевича Лебедева. Ему было 100 лет.

Свой творческий путь актер начал в 1939 году на сцене столичного Театра юного зрителя. В апреле 1941 года молодой артист был призван в армию и с первых дней войны оказался на фронте. Был контужен, ранен и в бессознательном состоянии взят в плен. Далее в его судьбе было три неудачных побега и шесть концентрационных лагерей. В 1945-м вместе с другими узниками лагеря «Ламсдорф-III» в Судетах Лебедев был освобожден советскими войсками и продолжил службу в армии. После демобилизации вернулся в ТЮЗ, а затем поступил в Школу-студию при МХАТе, после окончания которой в 1950 году был приглашен в труппу Театра имени Моссовета.

«Обладавший сильным волевым внутренним стержнем, яркой индивидуальностью, прекрасными внешними данными, большим жизненным опытом и огромной творческой работоспособностью, Николай Сергеевич Лебедев уверенно вошел в репертуар театра, став одним из ведущих актеров труппы. За семь десятилетий работы на сцене Театра имени Моссовета артист создал более 70 разнообразных образов в спектаклях классического и современного репертуара, в каждой его работе прочитывалось прекрасное владение профессией, искусством перевоплощения и приверженность лучшим традициям русского психологического театра», - передает пресс-служба театра в Telegram.

Актер снимался в фильмах «Ровесник века», «В мертвой петле», «Комендант снежной крепости», «Синяя тетрадь», «Пожар на рассвете», «Умеете ли вы жить?», «Укрощение укротителя», «Доктор Жуков, на выезд!», «Вечный зов», «Не отдавай королеву», «Баламут», «Отпуск за свой счет» и многих других.

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О месте и времени прощания с народным артистом будет объявлено позже.