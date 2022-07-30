Улетела вслед за другими звездами: Настя Ивлеева покинула Россию

Напомним, в последние месяцы общественность с повышенным интересом наблюдает за перемещениями представителей отечественного шоу-бизнеса. Из-за сложной ситуации в мире некоторые из них поспешили перебраться за границу, чем вызвали на себя гнев публики.

Впрочем, артисты покидают Россию и совсем по другим причинам. Так, многие из них сейчас просто улетают в путешествия или на гастроли в другие страны.