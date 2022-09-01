«Уела Гарика»: Асмус язвительно высказалась о разводе с Харламовым

Фолловерам особенно понравился комментарий актрисы о разводе.

«Уела Гарика»; «Про развод смешно. Вроде и ничего не сказала, а как доходчиво»; «Понятно, кто кого достал в браке», — высказались они.

Напомним, Асмус и Харламов развелись осенью 2020 года. Позже артистка призналась, что сама стала инициатором расставания, из-за чего юморист долго был обижен.