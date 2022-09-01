«Уела Гарика»: Асмус язвительно высказалась о разводе с Харламовым

Актриса отпустила острою шутку о разрыве с юмористом.
Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Global Look Press

Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Global Look Press

Кристина Асмус вышла на связь с поклонниками в соцести после долгого отсутствия. Актриса призналась, что с головой ушла в работу, поэтому совсем забросила свои профили. 

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Чтобы быстро наверстать упущенное, звезда обратилась к поклонникам.

«Расскажите, че тут было? Какие сплетни, скандалы? Кто женился? Кто, как я, задолбался и развелся? Кто где отдыхает? Кто похудел? Кто родил? Кто бесит? Кто заинька?» — написала Кристина.

Фолловерам особенно понравился комментарий актрисы о разводе.

«Уела Гарика»; «Про развод смешно. Вроде и ничего не сказала, а как доходчиво»; «Понятно, кто кого достал в браке», — высказались они.

Напомним, Асмус и Харламов развелись осенью 2020 года. Позже артистка призналась, что сама стала инициатором расставания, из-за чего юморист долго был обижен.

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