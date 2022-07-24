«Учту ваши пожелания»: как зарабатывает на жизнь в США мама Наташи Королевой

Мама Наташи Королевой Людмила Порывай уже много лет живет в Майами. Звездной родительнице 76 лет, она получает пенсию в размере 600 долларов и не сидит сложа руки.

Мама Люда, как называет ее артистка, ведет блог о жизни в Майами. Своим подписчикам она рассказывает, где лучше жить, в каких ресторанах вкусно готовят и куда можно сходить на прогулку. Кроме этого, Людмила Порывай придумала себе еще один вид заработка. Она записывает поздравления для всех желающих.