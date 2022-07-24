«Учту ваши пожелания»: как зарабатывает на жизнь в США мама Наташи Королевой

Мама Наташи Королевой Людмила Порывай уже много лет живет в Майами. Звездной родительнице 76 лет, она получает пенсию в размере 600 долларов и не сидит сложа руки.
Мама Люда, как называет ее артистка, ведет блог о жизни в Майами. Своим подписчикам она рассказывает, где лучше жить, в каких ресторанах вкусно готовят и куда можно сходить на прогулку. Кроме этого, Людмила Порывай придумала себе еще один вид заработка. Она записывает поздравления для всех желающих.
«Дорогие мои! Если вы хотите поздравить своих любимых, детей, родственников с праздниками: с днем рождения, с юбилеями, с Новым годом, с Рождеством – не стесняйтесь! Я с изюминкой, со стихами, с песнями это сделаю, учту ваши пожелания. Ваша мама Люда, я вас люблю!» - заявила Порывай в своем обращении к фолловерам.
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Напомним, некоторое время назад Людмила Порывай поссорилась с зятем Сергеем Глушко из-за разных взглядов на происходящие в мире события. Они даже отписались друг от друга в соцсетях.