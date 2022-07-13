«Участь предателя — всегда одинаковая»: Цыганова призвала довести дело Галкина до исполнения

Певица Вика Цыганова в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что не удивлена заведению уголовного дела на юмориста Максима Галкина.
«За что боролись — на то и напоролись. Участь предателя — всегда одинаковая. Я не знаю, за что он боролся. Зарабатывал здесь, а сейчас так себя ведет. Абсолютно бесстыже. Это должно быть наказуемо. Просто стыдно. Я не знаю, как он воспитывает своих детей. Наверное, у них те же ценности, что и у него — предательские. Наверное, это норма для этих людей. Вообще, очень стыдно. Жалко тех людей, которые ходили на его концерты. Они будут к своим кумирам в будущем относиться более серьезно».
По словам Цыгановой, мир потребления создает таких артистов и такую публику. «Если сказали «а», надо сказать «б». Надо власти доводить дело до исполнения. Он просит этого, выпрашивает. По поведению видно. Проявляет несусветное хамство. Галкин ведь и с детьми работал. И такие люди продолжают работать на каналах. А тот же Киркоров! Выступал в Кремле, работал. Кто-то их прикрывает и бережет. Власть должна быть конкретной. Действия должны быть адекватные и четкие. Не надо дразнить людей. Они накормлены этими выходками», — заметила Цыганова.
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Напомним, что уголовное дело на Максима Галкина завел Центр по противодействию экстремизму ГУМВД России по Ростовской области. Причина в его ложных высказываниях в отношении российской армии.