«Участь предателя — всегда одинаковая»: Цыганова призвала довести дело Галкина до исполнения

По словам Цыгановой, мир потребления создает таких артистов и такую публику. «Если сказали «а», надо сказать «б». Надо власти доводить дело до исполнения. Он просит этого, выпрашивает. По поведению видно. Проявляет несусветное хамство. Галкин ведь и с детьми работал. И такие люди продолжают работать на каналах. А тот же Киркоров! Выступал в Кремле, работал. Кто-то их прикрывает и бережет. Власть должна быть конкретной. Действия должны быть адекватные и четкие. Не надо дразнить людей. Они накормлены этими выходками», — заметила Цыганова.

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Напомним, что уголовное дело на Максима Галкина завел Центр по противодействию экстремизму ГУМВД России по Ростовской области. Причина в его ложных высказываниях в отношении российской армии.