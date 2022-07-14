Убрали общие фотографии из соцсетей: Варнава и Молочников расстались

Актриса Екатерина Варнава и режиссер Александр Молочников расстались. Они отписались друг от друга в социальных сетях.

Подробностей в этой истории мало. В светской тусовке шепчутся, что пара успела пожениться, но всего через пару месяцев после скромной свадьбы Варнава ушла от мужа.

О причинах расставания неизвестно. По одной из версий, молодой режиссер, возможно, загулял, сообщает телеграм-канал «Только никому».

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Напомним, что Екатерина Варнава - российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая. Бывшая участница и хореограф юмористического телевизионного шоу «Comedy Woman». Она старше Александра Молочникова на семь лет.