«Ублюдок он, лишенный вкуса»: Кушанашвили оценил пародию Гудкова «Я узкий»

По словам телеведущего, шоумен просто хочет быть в центре внимания.
Александр Гудков

Александр Гудков. Фото: Global Look Press

Телеведущий Отар Кушанашвили в программе «Каково?!» раскритиковал шоумена Александра Гудкова после выхода пародийного клипа «Я узкий».

«Что касается перехваленного вами и возведенного вами в ранг человека с тончайшим юмором Александра Гудкова, дай бог ему, говножую, здоровья, я не понимаю такой пародии, которую он явил миру. Он в очередной раз показал, что чувство юмора, сейчас царящие на интернет-просторах, совершенно не впечатляет парня по имени Отарик Кушанашвили. Почему? Потому что это говенное, никчемушное и никакое чувство юмора».

Как заметил Кушанашвили, Гудков просто хочет привлечь к себе внимание. «То, что сделал Гудков, да простит меня его подруга Катя Варнава, выдает в Гудкове человека, который хочет быть в центре внимания, но никак не повод говорить насколько он тонок и глубок. Ублюдок он, лишенный вкуса», - заявил Кушанашвили.

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Напомним, что Гудков выпустил пародийный клип «Я узкий» на песню музыканта SHAMANа «Я русский». Композиция вызвала широкий общественный резонанс.

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