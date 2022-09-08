«Ублюдок он, лишенный вкуса»: Кушанашвили оценил пародию Гудкова «Я узкий»

«Что касается перехваленного вами и возведенного вами в ранг человека с тончайшим юмором Александра Гудкова, дай бог ему, говножую, здоровья, я не понимаю такой пародии, которую он явил миру. Он в очередной раз показал, что чувство юмора, сейчас царящие на интернет-просторах, совершенно не впечатляет парня по имени Отарик Кушанашвили. Почему? Потому что это говенное, никчемушное и никакое чувство юмора».