«У тебя же концерт в Лондоне! Ты готовишься?»: Лиза Галкина деликатно выпроваживает отца-кормильца на гастроли в Европу

Лиза Галкина серьезно относится к тому, что ее отец выступает перед большим количеством поклонников, когда ездит на гастроли.

Поэтому дочка Примадонны следит за тем, чтобы Максим не отлынивал от репетиций, напоминая ему о тех концертах, которые запланированы у него на самые ближайшие даты. Пока Лиза куражилась на качелях, напевая песенку, она тут же вспомнила и про папины гастроли в Европе.

«У тебя же скоро концерт в Лондоне! Ты готовишься?» — строго спросила у отца Лиза.