«У тебя же концерт в Лондоне! Ты готовишься?»: Лиза Галкина деликатно выпроваживает отца-кормильца на гастроли в Европу

Дочка Примадонны следит за концертным графиком шоумена, чтобы тот не расслаблялся. И заставляет его репетировать.

Максим Галкин с дочкой Лизой. Фото: соцсети

Лиза Галкина серьезно относится к тому, что ее отец выступает перед большим количеством поклонников, когда ездит на гастроли.

Поэтому дочка Примадонны следит за тем, чтобы Максим не отлынивал от репетиций, напоминая ему о тех концертах, которые запланированы у него на самые ближайшие даты. Пока Лиза куражилась на качелях, напевая песенку, она тут же вспомнила и про папины гастроли в Европе.

«У тебя же скоро концерт в Лондоне! Ты готовишься?» — строго спросила у отца Лиза.

«Кстати, надо готовиться, между прочим, уже!» — театрально спохватился Максим после того, как дочка его пожурила.

«Уже Лиза выпроваживает отца на гастроли, чтобы не расслаблялся», «Ну естественно, Максимка кормилец в семье, кто еще будет на сцене плясать? Не мама же», «Уже и через Лизу билеты свои впаривает», «Аккуратно прорекламировали концерты в Лондоне, хитрецы!» — стали писать фолловеры.  

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