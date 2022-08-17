«У тебя же концерт в Лондоне! Ты готовишься?»: Лиза Галкина деликатно выпроваживает отца-кормильца на гастроли в Европу

Лиза Галкина серьезно относится к тому, что ее отец выступает перед большим количеством поклонников, когда ездит на гастроли.
Поэтому дочка Примадонны следит за тем, чтобы Максим не отлынивал от репетиций, напоминая ему о тех концертах, которые запланированы у него на самые ближайшие даты. Пока Лиза куражилась на качелях, напевая песенку, она тут же вспомнила и про папины гастроли в Европе.
«У тебя же скоро концерт в Лондоне! Ты готовишься?» — строго спросила у отца Лиза.
«Кстати, надо готовиться, между прочим, уже!» — театрально спохватился Максим после того, как дочка его пожурила.
«Уже Лиза выпроваживает отца на гастроли, чтобы не расслаблялся», «Ну естественно, Максимка кормилец в семье, кто еще будет на сцене плясать? Не мама же», «Уже и через Лизу билеты свои впаривает», «Аккуратно прорекламировали концерты в Лондоне, хитрецы!» — стали писать фолловеры.