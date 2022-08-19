«У тебя будет самый лучший муж на свете»: Курбан Омаров сделал предложение возлюбленной

Бывший муж Ксении Бородиной, Курбан Омаров, дал понять, что готов к семейной жизни. Он публично сделал предложение возлюбленной по имени Валерия.

Правда, есть один нюанс. Некоторое время назад пара рассталась, судя по всему, по вине Курбана Омаров. Сейчас он вымаливает прощения у Валерии, обещая немедленно жениться на ней.

В микроблоге он публично обратился к эффектной блондинке, показав архивные записи с ее участием.