«У тебя будет самый лучший муж на свете»: Курбан Омаров сделал предложение возлюбленной

Бывший муж Ксении Бородиной, Курбан Омаров, дал понять, что готов к семейной жизни. Он публично сделал предложение возлюбленной по имени Валерия.
Правда, есть один нюанс. Некоторое время назад пара рассталась, судя по всему, по вине Курбана Омаров. Сейчас он вымаливает прощения у Валерии, обещая немедленно жениться на ней.
В микроблоге он публично обратился к эффектной блондинке, показав архивные записи с ее участием.
Видео были записаны во время вечеринок. На них Курбан Омаров и его девушка выглядят очень счастливыми.
«Не смог я без тебя. Все видели, как я пытался забыть тебя, но я не смог. Если простишь и вернешься, у тебя будет самый лучший муж на свете. Этот серый мир без тебя ад», — публично обратился Курбан Омаров к Валерии.
Курбан Омаров и его избранница Валерия. Фото: соцсети
Курбан Омаров по какой-то причине не может сам позвонить Валерии и ждет звонка от нее. Но пока девушка не набрала его номер.
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Напомним, Курбан Омаров встречался с Валерией сразу после развода с Ксенией Бородиной. Они даже какое-то время жили вместе. Но роман потерпел крах. И еще не факт, что пара воссоединится.