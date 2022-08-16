«У него в замке рыцари круглого стола оборону ведут»: Шахназаров высмеял Галкина

Как отметил Шахназаров, в Латвии сейчас очень благодарная публика. «Покажешь пальчик указательный — они смеются. Скажешь: «Раша — параша». Будут хохотать до усеру. А в замке у Галкина в России рыцари круглого стола сейчас оборону ведут. Там дракон синий летает и пускает столп огня», — заметил журналист.

Напомним, что Максим Галкин уехал из России. Он уже не раз негативно высказывался о родной стране.