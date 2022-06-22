«У него был букет болезней»: друг Пьера Нарцисса – о его смерти

Стало известно о смерти после операции Пьера Нарцисса, который умер вечером 21 июня в больнице. Уход «шоколадного зайца» подтвердил его продюсер Арам Арчер Teleprogramma.pro.

«Ночью была проведена экстренная операция. Пьер скончался, не приходя в сознание. У него был букет болезней, на самом деле», — рассказал «СтарХиту» друг артиста Сергей Дворцов.

По данным издания, Пьер Нарцисс много лет страдал от астмы, а когда решил обследоваться, узнал, что у него сердечная недостаточность. Звезду экстренно положили в больницу на операцию, где ввели в кому после осложнений. Увы, но сердце знаменитости не выдержало нагрузки.

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