«У нас было совместное турне по Германии»: Буланова вспомнила знакомство с Шатуновым

Певица Татьяна Буланова в беседе с Teleprogramma.pro вспомнила свое знакомство с музыкантом Юрием Шатуновым.
«У нас не было тесного общения. Мы познакомились более двадцати лет назад. У нас было совместное турне по Германии. Он оставил впечатление очень приятного человека. Легкий в общении, талантливый музыкант. Он певец от Бога. Правильно интонирующий, музыкальный. Пел всегда правильно. Он не кричал, а именно пел. Общаться с ним было приятно. Жаль, что его не стало».
Как заметила Буланова, они пересекались на каких-то мероприятиях. «С удовольствием всегда общались», — заявила Буланова.
Напомним, что причиной смерти Юрия Шатунова стал обширный инфаркт. Музыканту на момент смерти было всего 48 лет.
Юрий Шатунов пришел в группу «Ласковый май» в 1986 году. Его заметил продюсер Андрей Разин.
В последние годы у Юрия Шатунова были серьезные разногласия на творческой почве с Андреем Разиным. Они спорили за интеллектуальное право на песни «Ласкового мая».
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