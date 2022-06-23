Слезы на Олимпиаде, тайный роман и отношение к популярности: секреты Александры Трусовой

Обаяние и грациозность Александры Трусовой сводят с ума фанатов во всем мире. Но, кроме яркой обертки, доступной постороннему взгляду, существует еще и то, о чем не принято говорить, то, что стоит за уникальными четверными прыжками и сияющей улыбкой. Трудности, пот, слезы...

Нервный срыв Александры после выступления на Олимпиаде в Пекине потряс зрителей. Сегодня к российской спортсменке приковано внимание миллионов болельщиков. Приоткроем некоторые секреты из жизни Саши.

Музыкальная и прыгучая

Родной город звезды фигурного катания – Рязань. Именно там родители-спортсмены прививали ей любовь к спорту. Именно там 4-летняя Саша впервые встала на роликовые коньки – и долгое время почти не расставалась с ними.

А потом как-то естественно пришла в фигурное катание – и сразу показала себя как музыкальная и очень «прыгучая» девочка. Похоже, максимализм Саши начал проявляться уже тогда. В интервью она рассказывала историю из своего детства:

«Я жила на другом конце города. На тренировки меня обычно возила мама или бабушка. А один раз в 4 года повез дедушка. Мы приехали на каток, он меня подготовил к выходу на лед, а я встала и сказала: «Ты неправильно завязал шнурки на коньках». Он сказал: «Ну что, тогда поедем домой?» Я ответила «Да». И мы поехали домой».

Нервный срыв на Олимпиаде