Слезы на Олимпиаде, тайный роман и отношение к популярности: секреты Александры Трусовой

Обаяние и грациозность Александры Трусовой сводят с ума фанатов во всем мире. Но, кроме яркой обертки, доступной постороннему взгляду, существует еще и то, о чем не принято говорить, то, что стоит за уникальными четверными прыжками и сияющей улыбкой. Трудности, пот, слезы...
Нервный срыв Александры после выступления на Олимпиаде в Пекине потряс зрителей. Сегодня к российской спортсменке приковано внимание миллионов болельщиков. Приоткроем некоторые секреты из жизни Саши.
Музыкальная и прыгучая
Родной город звезды фигурного катания – Рязань. Именно там родители-спортсмены прививали ей любовь к спорту. Именно там 4-летняя Саша впервые встала на роликовые коньки – и долгое время почти не расставалась с ними.
А потом как-то естественно пришла в фигурное катание – и сразу показала себя как музыкальная и очень «прыгучая» девочка. Похоже, максимализм Саши начал проявляться уже тогда. В интервью она рассказывала историю из своего детства:
«Я жила на другом конце города. На тренировки меня обычно возила мама или бабушка. А один раз в 4 года повез дедушка. Мы приехали на каток, он меня подготовил к выходу на лед, а я встала и сказала: «Ты неправильно завязал шнурки на коньках». Он сказал: «Ну что, тогда поедем домой?» Я ответила «Да». И мы поехали домой».
Нервный срыв на Олимпиаде
Александра Трусова. Фото: Global Look Press
Вскоре семья перебралась в Москву, и Саша стала быстро продвигаться к вершинам спортивной славы. К 13 годам она уже спокойно прыгала четверные прыжки, брала награды в престижных соревнованиях.
Но вот Олимпийские игры в Пекине, которые вообще стали для российских спортсменов одними из самых тяжелых, запомнились миллионам зрителей не только потрясающими прыжками и эффектными программами наших фигуристок, но и рыданиями Саши Трусовой. Она рассчитывала на победу, и серебряная медаль не принесла девушке радость, а стала горьким разочарованием.
«Я ненавижу, ненавижу этот спорт! Я не пойду на награждение, не хочу, не пойду! Я никогда больше не выйду на лед! У всех есть золотая медаль, а у меня нет», — плакала Саша.
Эти душераздирающие кадры облетели весь мир.
«Я не собиралась плакать на людях, но я не могла никуда уйти, меня не выпускали»
Это не слабость, как могли подумать некоторые. Это все тот же максимализм: все или ничего! Впрочем, спустя короткое время Саша смогла взять себя в руки и заверила расстроенных поклонников: она не бросит спорт, у нее большие планы на будущее.
Когда сегодня у нее спрашивают о тех олимпийских слезах, она спокойно отвечает, что ни о чем не жалеет: она просто не могла иначе, это было выше ее возможностей. Обиднее всего в тот момент было навязчивое внимание окружающих:
«Я просила не снимать меня, хотела уйти оттуда и просила об этом. Но меня не выпускали из этой комнаты даже в раздевалку. Только на лед, на награждение. И все. Но камеры были везде. Я пыталась уйти за эту комнату, уйти вообще куда угодно.
Пыталась уйти, когда катали другие фигуристки, когда меня просили дать интервью. Но мне некуда было деться. Уйти я просто не могла. Конечно, я не собиралась плакать на людях. Так получилось, потому что никуда нельзя было уйти. Я не хотела, чтобы это снимали, и просила этого не делать. Но что было, то было».
«Не нравится, когда снимают исподтишка»
Александра Трусова. Фото: соцсети
После Олимпиады в Пекине Сашу Трусову, что естественно, стали узнавать на улице даже люди, не особо интересующиеся фигурным катанием. И порой это внимание, по словам спортсменки, проявляется слишком навязчиво:
«Я вообще очень люблю, когда меня узнают, нравится эта популярность. Но есть некоторые моменты, когда это проявляется слишком сильно.
Например, мне не нравится, когда ко мне подходят в самолетах или аэропортах. Бывает, ты летишь очень долго, уже ночь, и тогда это (внимание болельщиков) странно. Еще не нравится, когда меня просто фотографируют или снимают исподтишка, как я иду где-то».
«Через 10 лет у меня будет ребенок»
Не успели улечься страсти по Олимпиаде, как о Саше Трусовой заговорили вновь, но уже в другом ключе: появились слухи о ее романе с фигуристом Марком Кондратюком. Юную пару повсюду подстерегали любопытные, тайком снимали, потом выкладывали эти снимки в Сеть…
В конце концов, ситуация стала раздражать Александру, и она решила расставить точки над «и»: сама выложила в своем аккаунте совместные фотографии с Марком, на которых запечатлен их отдых в Дубае, подтвердив тем самым, что они встречаются.
23 июня Саше исполняется 18. Самое время для того, чтобы задуматься о дальнейшей судьбе. По некоторым данным, фигуристка собирается получать высшее образование – либо в московском спортивном вузе РГУФК, либо в МГУТУ им. Баумана. Что же касается личной жизни, то на вопрос о том, что она будет делать через десять лет, Саша ответила:
«Скорее всего, у меня уже будет ребенок. Потому что я хочу этого. А что я буду делать — не знаю. Пройдет слишком много времени».