«У меня нет вопросов»: Дубцова отказалась от претензий к Анне Асти из-за плагиата в новом альбоме

Певица Ирина Дубцова, обвинившая в плагиате своих песен Анну Asti, отказалась от претензий к коллеге и даже встала на защиту 32-летней артистки.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

По ее мнению, если и есть виновные в этой истории, то это точно не Анна. Певица лишь исполняет треки, которые пишут для нее другие люди. Поэтому и спрашивать нужно с них.

«Я заметила. Да и не только я. Некоторые названия и даже целые строчки из моих песен заимствованы автором Ани Дзюбы. К ней лично у меня нет и не было никаких вопросов, потому что это не она писала», — высказалась звезда в интервью для «Слово и Дело».

Отметим, что это сейчас Ирина Дубцова сменила тон. Когда звезда только узнала о похожести некоторых песен, она заверила: «Приятно, когда твоей работой вдохновляются, но не до такой же степени».