Анна Асти ответила Ирине Дубцовой после обвинений в плагиате

Певица Анна Асти ответила своей коллеге Ирине Дубцовой, которая обвинила ее в плагиате некоторых своих песен.
«Если честно, я не знала, что у кого-то есть трек «Сорри». А песен «Химия» очень много. У треков есть одинаковые названия, но это не значит, что это плагиат. Ты просто называешь трек по слову, которое запомнилось тебе в песне больше всего».
Ранее Ирина Дубцова заявила: «Приятно, когда твоей работой вдохновляются, но не до такой же степени... «Сорри», видимо, это «Химия». Все-таки Sex in the city. Хорошо, что не 29.10, а двадцать четыре ноль шесть девяносто», - заявила звезда в соцсетях, говоря о похожести некоторых песен.
Заметим, что несмотря на общие названия композиции абсолютно разные, сообщает Super.ru.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»