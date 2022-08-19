«У меня нет с ним ссоры»: Гордон — об отношениях с мужем из Львова

Как отметила Гордон, у них нет конфликтов. «У меня нет ссоры с мужем. Я знаю, что он чувствует, а он знает, что чувствую я. Мы честны друг с другом. Но дискредитировать свою страну я не буду. Я буду вместе со всеми. Уезжать из страны не собираюсь. Я буду строить новую Россию», — заявила Екатерина Гордон.

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Напомним, что Екатерина Гордон в браке с бизнесменом Виктором Хархалисом. Общественница беременна. Она ждет сына от любимого человека.