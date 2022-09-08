«У меня мелкие тоже спрашивают: а что насчет?..»: Прилучный заговорил о детях от Зепюр сразу после свадьбы

Не успели Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграть свадьбу, как их тут же стали донимать вопросами о возможном пополнении в семье. Оказывается, что даже дети «мажора» торопят его с этим событием, выпрашивая братика или сестренку. Знает ли об этом их мама Агата Муцениеце?

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Молодая жена «мажора» не проч подарить ему и пятерых. Вот только готов ли к этому сам Павел? Новоиспеченного мужа Зепюр Брутян считает идеальным отцом, который с большим трепетом относится к детям - сыну Тимофею и дочке Мие.