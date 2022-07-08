«У меня была депрессия»: Сергей Дружко рассказал, как стал лысым

Ведущий некогда популярного шоу о паранормальном «Необъяснимо, но факт» Сергей Дружко принял участие в проекте «Загугли звезду» на сайте Teleprogramma.pro. Шоумен ответил на популярный у поклонников вопрос о своей прическе, а верее, ее отсутствии.

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Дружко рассказал, что осмелился лишиться шевелюры много лет назад. Это произошло ради карьеры еще в 2007 году.

«Мы делали апгрейд программы, полностью меняли студию, цвет машины. Ну и ведущего тоже решили поапгрейдить, и мне предложили такой вариант. Я сказал: «Давайте попробуем», и мы попробовали. У меня была депрессия пару дней, но потом нормально», - признался ведущий.

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