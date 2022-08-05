«У Аллы пенсия! Кормить-то надо»: Галкин после фурора в «Дзинтари», суетливо собирал цветы у поклонниц

Пока шоумен Максим Галкин жил с семьей в Израиле, он успел дать концерты сразу в нескольких городах: Тель-Авиве, Кирьят-Моцкине, Ашдоде, Нес-Ционе, Хайфе, Ашкелоне, Беэр-Шеве, Иерусалиме. Затем юморист с Аллой Пугачевой и детьми перебрался в Латвию и тут же обновил афишу.
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Так, Максим Галкин дал концерт в юрмальском концертном зале «Дзинтари». Выступал шоумен при полном аншлаге. В своем микроблоге юморист поделился отчетными кадрами, показав, как латвийская публика не отпускала его со сцены, задаривая цветами.
После концерта шоумен Максим Галкин метался по всему залу, собирая букеты и осыпая благодарностями поклонниц, которые не пожалели денег, чтобы прийти на его шоу.
Кстати, сама Примадонна как-то шутила, что ее муж дает концерты, чтобы обеспечить им безбедную старость. Будучи кормильцем в доме, Максиму Галкину приходится латать семейный бюджет. Алла Пугачева на пенсии, на сцене давно не выступает.
«У Аллы пенсия! Кормить-то надо», «Максюша так метался по сцене, чтобы каждый цветочек подхватить», «Молодец! Семью зато обеспечивает», «Куда не приедет, везде у него концерты запланированы», — написали фолловеры.