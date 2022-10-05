«Ты свой банан охраняешь?»: доктора Мясникова на съемках покусала обезьяна

К счастью, животное было старым, а его зубы — тупыми.
Доктор Мясников

Доктор Мясников лечит людей, но любит и животных. Фото: соцсети

Во время съемок одного из последних выпусков популярной телепрограммы «О самом главном» на канале «Россия 1» случилось небольшое ЧП. Доктор Александр Мясников пострадал в результате нападения обезьянки.

Выпуск был посвящен генетическим заболеваниям, передающимся по наследству, и одним из «гостей» студии в этот день была небольшая обезьянка. Животное изначально находилось в плохом настроении, шипело и рычало на ведущего.

Чтобы задобрить обезьянку, Мясников дал ей банан. Через некоторое время он подошел к ней и обезьяна вдруг набросилась на него. Она дважды укусила доктора за ногу, но, к счастью, не причинила при этом никакого вреда.

Доктора Мясникова атаковала обезьяна. Фото: StarHit

«Больно кусаешься! Ты свой банан охраняешь? Хорошо, что старый и зубы тупые», — ответил мохнатому агрессору доктор, которого цитирует StarHit.

Он не стал останавливать съемки и признался, что в детстве уже имел дело с такой же кусачей обезьянкой.

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