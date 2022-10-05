«Ты свой банан охраняешь?»: доктора Мясникова на съемках покусала обезьяна

Во время съемок одного из последних выпусков популярной телепрограммы «О самом главном» на канале «Россия 1» случилось небольшое ЧП. Доктор Александр Мясников пострадал в результате нападения обезьянки.
Выпуск был посвящен генетическим заболеваниям, передающимся по наследству, и одним из «гостей» студии в этот день была небольшая обезьянка. Животное изначально находилось в плохом настроении, шипело и рычало на ведущего.
Чтобы задобрить обезьянку, Мясников дал ей банан. Через некоторое время он подошел к ней и обезьяна вдруг набросилась на него. Она дважды укусила доктора за ногу, но, к счастью, не причинила при этом никакого вреда.
Доктора Мясникова атаковала обезьяна. Фото: StarHit
«Больно кусаешься! Ты свой банан охраняешь? Хорошо, что старый и зубы тупые», — ответил мохнатому агрессору доктор, которого цитирует StarHit.
Он не стал останавливать съемки и признался, что в детстве уже имел дело с такой же кусачей обезьянкой.