«Ты свой банан охраняешь?»: доктора Мясникова на съемках покусала обезьяна

Во время съемок одного из последних выпусков популярной телепрограммы «О самом главном» на канале «Россия 1» случилось небольшое ЧП. Доктор Александр Мясников пострадал в результате нападения обезьянки.

Выпуск был посвящен генетическим заболеваниям, передающимся по наследству, и одним из «гостей» студии в этот день была небольшая обезьянка. Животное изначально находилось в плохом настроении, шипело и рычало на ведущего.

Чтобы задобрить обезьянку, Мясников дал ей банан. Через некоторое время он подошел к ней и обезьяна вдруг набросилась на него. Она дважды укусила доктора за ногу, но, к счастью, не причинила при этом никакого вреда.