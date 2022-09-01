«Ты, братец, как коза»: Кушанашвили словами Толстого отреагировал на нашумевшую пародию Гудкова

Шоумен и экс-кавээнщик Александр Гудков снял клип-пародию на песню Шамана «Я русский», назвав ее созвучным «Я узкий». Появление видеоролика вызвало шквал эмоций, в основном, негативных: артиста уже успели осудить даже в Госдуме.
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Не прошел мимо скандала и светский обозреватель Отар Кушанашвили. Журналист написал у себя в Telegram-канале, что думает по этому поводу, процитировав Льва Толстого.
«По поводу пародии Гудкова на Шамана, которую лично я нахожу несмешной («русский – узкий»" – это «Гудков – Мудков»), вспомнил, как писатель Толстой адресовал кому-то: «Ты, братец, как коза: срешь мелко, но часто», - написал обозреватель.