«Ты, братец, как коза»: Кушанашвили словами Толстого отреагировал на нашумевшую пародию Гудкова

Шоумен и экс-кавээнщик Александр Гудков снял клип-пародию на песню Шамана «Я русский», назвав ее созвучным «Я узкий». Появление видеоролика вызвало шквал эмоций, в основном, негативных: артиста уже успели осудить даже в Госдуме.

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Не прошел мимо скандала и светский обозреватель Отар Кушанашвили. Журналист написал у себя в Telegram-канале, что думает по этому поводу, процитировав Льва Толстого.