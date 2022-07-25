Турава рассказала о нервном срыве Федункив на Comedy Woman перед дракой с Сысоевой

Как отметила Турава, они вышли и поговорили с Федункив. «Спросила ее, почему она так сказала. Она ушла потом. Был у нее конфликт. Ну и они распались», — заявила Турава.

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Напомним, что Марина Федункив была отстранена от эфира после драки с Надеждой Сысоевой. Вскоре она покинула Comedy Woman.