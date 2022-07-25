Турава рассказала о нервном срыве Федункив на Comedy Woman перед дракой с Сысоевой

Юмористка Тамара Турава в шоу Лауры Джугелии вспомнила о нервном срыве звезды Comedy Woman Марины Федункив на проекте. Это случилось незадолго до драки с другой участницей Надеждой Сысоевой.
«В один из дней меня буквально похоронили на сцене. Дали несмешной текст. Потом Федункив очень резко высказалась. Она говорила о том, что все хотят Тамару слить. Я опешила. Не понимала, почему она так говорит. Я думала, что сама что-то не так делала. Она так сказала, и я задумалась. Но не сразу, а потом, после. Она знала все».
Как отметила Турава, они вышли и поговорили с Федункив. «Спросила ее, почему она так сказала. Она ушла потом. Был у нее конфликт. Ну и они распались», — заявила Турава.
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Напомним, что Марина Федункив была отстранена от эфира после драки с Надеждой Сысоевой. Вскоре она покинула Comedy Woman.