Трудившаяся на польском складе Вера Брежнева поделилась своим горем

Вера Брежнева на публике старается выглядеть, как преуспевающая бизнесвумен. Жена музыкального продюсера Константина Меладзе помимо сольной карьеры, также снимается в кино, выпускает собственную авторскую косметику и участвует в фотосессиях.

При этом певица редко делится своими переживаниями и личными историями. Оказывается, что поп-дива до сих пор тяжело переживает смерть отца, которого не стало еще семь лет назад.

По словам Веры, теперь на них на всех есть только мама. Кстати, певица также успела потрудиться и на польском складе, занявшись благотворительностью. Тогда поклонники могли увидеть Брежневу без звездного апломба - с припухшим от недосыпа лицом без макияжа, в растянутом свитере и с неряшливым пучком волос.

Однако Вера совершенно не стеснялась того, как она выглядит, работая обычным грузчиком. Только на складе экс-солистка группы «ВИА Гра» не задержалась, поспешив на мамин юбилей.

«Сегодня день отца. Наш папа покинул этот мир семь лет назад. И с тех пор на нас всех одна мама. В которой хватает любви, заботы, внимания на четверых детей и семерых внуков. Мы все скучаем по папе. Еще многое мы с ним не успели сделать. Но он живет в нас, мы его продолжение. А значит - он с нами», - делилась своим горем певица.

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