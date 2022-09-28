Трубач признавался, что петь «Голубую Луну» с Моисеевым было большой ошибкой

Известный певец и поэт Николай Трубач, исполнивший вместе с Борисом Моисеевым песню «Голубая Луна», всегда оставался другом Бориса, однако сожалел о том, что спел с ним в дуэте.

Напомним, что «Голубая Луна», музыку к которой написал композитор Ким Брейтбург, а слова — Николай Трубач, стала настоящим хитом в 1998 году. Но вот беда — после того, как Николай спел ее вместе с экстравагантным Борисом, многие начали думать, что он является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации.

Трубач в то время был женат и у них с супругой родилась дочь. Тем не менее, даже собственный отец заподозрил, что между Николаем и Борисом что-то есть, и «голубая луна всему виной».

«Я не боюсь этого говорить: если бы мне сейчас предложили этот проект, я бы в жизни не согласился», — говорил много лет спустя Трубач, которого цитирует издание CT News.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».