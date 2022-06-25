Троюродная сестра Нарцисса: «Я не верю, что он умер из-за осложнений с сердцем»

Известная певица Виктория Пьер-Мари - является троюродной сестрой скоропостижно скончавшегося артиста Пьера Нарцисса. Женщина заявила, что у ее родственника было очень крепкое здоровье.

«У него было бычье сердце. Хотелось бы провести дополнительное расследование. Я не верю, что он умер из-за осложнений с сердцем. Он всегда занимался спортом, играл в футбол, проводил концерты по 3-4 часа. Потрясающий, безотказный человек.

А что касается вопросов захоронения, то его надо хоронить на родине предков. Так всегда было. Это естественно», - цитирует слова Виктории Teleprogramma.pro.

Однако вдова Нарцисса Валерия Калачева делает все возможное, чтобы артиста похоронили в Москве. Женщина считает, что они его - самая близкая семья. И именно они имеют право приходить к нему на могилу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Смотрите также