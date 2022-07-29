Тропический торт и чемодан обуви: как прошла свадьба сына Рыбина и Сенчуковой

23 июля единственный сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой Василий женился. Молодой человек не стал показывать фотографии и видео с торжества в соцестях, а вот его звездные родители опубликовали памятный ролик.

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На кадрах они запечатлели четырехъярусный торт бирюзового цвета с тропическими цветами и фруктами, а рядом с ним — счастливых молодоженов.

По словам Рыбина, роскошный десерт преподнес паре солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков.

«Свадебный торт! Так как у нас тропический формат, к вечеру гости поменяли обувь на более удобную. Нам принесли целый чемодан сланцев», — рассказала о свадьбе Сенчукова.