Тропический торт и чемодан обуви: как прошла свадьба сына Рыбина и Сенчуковой

23 июля единственный сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой Василий женился. Молодой человек не стал показывать фотографии и видео с торжества в соцестях, а вот его звездные родители опубликовали памятный ролик.
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На кадрах они запечатлели четырехъярусный торт бирюзового цвета с тропическими цветами и фруктами, а рядом с ним — счастливых молодоженов.
По словам Рыбина, роскошный десерт преподнес паре солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков.
«Свадебный торт! Так как у нас тропический формат, к вечеру гости поменяли обувь на более удобную. Нам принесли целый чемодан сланцев», — рассказала о свадьбе Сенчукова.
Напомним, Василий был знаком со своей избранницей Дарьей с детского сада. Сначала они просто дружили, а в 14-летнем возрасте начали встречаться. С тех пор влюбленные не расставались.