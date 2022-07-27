Три слова: что сказала Брежнева после новостей о разводе с Меладзе

Певица Вера Брежнева в последнее время редко рассказывает о том, что происходит в ее жизни. Перестала звезда устраивать и интерактивы для поклонников, во время которых ранее отвечала на интересующие их вопросы.
Затишье связали с изменением статуса Веры Брежневой с замужней дамы на разведенную. Накануне появились новости, что певица Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе официально развелись.
И якобы Меладзе вернулся к первой жене Яне Сумм и активно занимается продвижением своей талантливой дочери.
Яна Сумм на эти домыслы отреагировала, заявив, что они не имеют к истине никакого отношения. А вот Вера Брежнева ничего прямо сообщать не стала. Она лишь разместила в микроблоге пост с тремя словами из своего же хита.
«Любовь спасет мир», — написала певица.
Вера Брежнева написала три слова. Фото: соцсети
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Правда, нельзя точно сказать, имеет эта фраза отношение к ситуации вокруг Брежневой и Меладзе или же певица имело в виду что-то другое.