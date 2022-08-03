«Три или четыре раза в год появляться с женой»: Шахназаров — о деталях брачного контракта Собчак и Богомолова

Как отметил Шахназаров, его не удивляют слова Богомолова, что к русским в Европе относятся хорошо. «Европейцы простые и добрые. Когда видят таких, как Богомолов, то говорят: «Господи, возьми бесплатно. Иди. И перекрестятся», — заметил Шахназаров.

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Напомним, что Собчак и Богомолов сыграли свадьбу в 2019 году. Общих детей у пары нет.