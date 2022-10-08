«Три года из него качали деньги»: Разин раскрыл правду о суде с Шатуновым

В прошлом Андрей Разин и Юрий Шатунов были близкими друзьями. Продюсер даже стал крестным отцом сына певца. Однако в последние годы знаменитости не ладили.
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Покойный экс-солист «Ласкового мая» судился с создателем группы за свое имя и права на хиты. Незадолго до смерти Юрия СМИ сообщили, что он выиграл суд, однако, по словам Андрея, решение было незаконным.
«Юрий не выиграл никакой суд! Никакие решения суда не вступили в законную силу. Тем более, вынесенное решение не имеет ни малейшего отношения к правам на группу "Ласковый май", имени, товарному знаку и всем произведениям. Потому что Шатунов передал мне эти права пожизненно и в случае смерти еще в 2013 году», — пояснил продюсер.
По мнению Разина, Шатунова надоумил судиться директор Аркадий Кудряшов с группой адвокатов, чтобы просто вытянуть из артиста деньги.
«Кудряшов связался с вымогателями. Взяли просто парня, который тоже не образованный, тоже имеет 10 классов образование, и обманули его. Три года из него качали деньги, якобы для борьбы с Разиным. При этом ничего никто выиграл», — высказался Андрей в соцсети.