«Три года из него качали деньги»: Разин раскрыл правду о суде с Шатуновым

В прошлом Андрей Разин и Юрий Шатунов были близкими друзьями. Продюсер даже стал крестным отцом сына певца. Однако в последние годы знаменитости не ладили.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Покойный экс-солист «Ласкового мая» судился с создателем группы за свое имя и права на хиты. Незадолго до смерти Юрия СМИ сообщили, что он выиграл суд, однако, по словам Андрея, решение было незаконным.