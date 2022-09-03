«Третье сентября»: как на самом деле звезды относятся к «Шуфутинову дню»

- Юлия, третье сентября давно уже называют «Шуфутинов день» - в честь исполнителя песни, ставшей безумно популярной. Как вы относитесь к этой истории?

- Да как-то спокойно. Не зацикливаюсь на этом. Сегодня этот «праздник» наступил, а завтра пройдет. Но весь день, конечно, в голове будет крутиться эта песня.

- А включите в этот день песню, чтобы послушать?

- Специально – нет, не буду включать, она и без того будет в голове, потому что она будет повсюду, на всем интернет-пространстве. Окружающие, так или иначе, будут делать все для того, чтобы ты начал эту песню напевать.

- Юлия, скажите, в вашей жизни были какие-нибудь примечательные даты, о которых вот так же хотелось бы спеть?

- Нет… То есть значимые для меня даты, конечно, есть, но петь про них песни не хочется. Кроме того, я не думаю, что в этой дате – третье сентября – есть какой-то потаенный смысл. Во всяком случае – точно не для Шуфутинского.

Меня, кстати, всегда это удивляет и веселит: ну что значит – «Шуфутинов день»? Ведь песню написал не Шуфутинский! Может быть, для автора слов этой песни и есть в них особый смысл. А спеть ее мог кто угодно. Я уверена, что эта песня предлагалась и другим исполнителям, но они отказались по разным причинам. А Шуфутинский – согласился.

Эдгард Запашный: «Никто не знает, кто это придумал»

