«Третье сентября»: как на самом деле звезды относятся к «Шуфутинову дню»

Юлия Костюшкина: «Ну что значит – «Шуфутинов день»? Ведь песню написал не Шуфутинский!»
Юлия Костюшкина. Фото: Global Look Press
- Юлия, третье сентября давно уже называют «Шуфутинов день» - в честь исполнителя песни, ставшей безумно популярной. Как вы относитесь к этой истории?
- Да как-то спокойно. Не зацикливаюсь на этом. Сегодня этот «праздник» наступил, а завтра пройдет. Но весь день, конечно, в голове будет крутиться эта песня.
- А включите в этот день песню, чтобы послушать?
- Специально – нет, не буду включать, она и без того будет в голове, потому что она будет повсюду, на всем интернет-пространстве. Окружающие, так или иначе, будут делать все для того, чтобы ты начал эту песню напевать.
- Юлия, скажите, в вашей жизни были какие-нибудь примечательные даты, о которых вот так же хотелось бы спеть?
- Нет… То есть значимые для меня даты, конечно, есть, но петь про них песни не хочется. Кроме того, я не думаю, что в этой дате – третье сентября – есть какой-то потаенный смысл. Во всяком случае – точно не для Шуфутинского.
Меня, кстати, всегда это удивляет и веселит: ну что значит – «Шуфутинов день»? Ведь песню написал не Шуфутинский! Может быть, для автора слов этой песни и есть в них особый смысл. А спеть ее мог кто угодно. Я уверена, что эта песня предлагалась и другим исполнителям, но они отказались по разным причинам. А Шуфутинский – согласился.
Эдгард Запашный: «Никто не знает, кто это придумал»
Эдгард Запашный. Фото: Global Look Press
- Наш народ любит создавать праздники. Я рад тому, что появляются вот такие «народные» праздники – с улыбкой на лице. «Шуфутинов день» - как раз такой, стихийно созданный, праздник. Всероссийский флеш-моб! Никто не знает, кто его придумал.
Я лично всегда улыбаюсь, когда в этот день в очередной раз звучит: «Я календарь переверну…»
К Михаилу Шуфутинскому я отношусь с большим уважением. Лично с ним, правда, не знаком, но приятно, что раз в год он становится объектом всеобщего внимания, что постепенно в ряды поклонников его творчества вливаются представители нового поколения.
- А о какой дате из своей жизни вам бы хотелось сделать песню?
- Знаете, я довольно скромный человек. Памятные даты, конечно, есть, но такие вещи не навязываются.
Диана Гурцкая: «Праздник, посвященный песне, - это здорово!»
Диана Гурцкая. Фото: Global Look Press
- Удивительная песня, я ее очень люблю! И к Михаилу Захаровичу Шуфутинскому отношусь с большим уважением. Наверное, это одна из тех песен, которая может звучать не только 3 сентября, ведь по большому счету это песня о любви, о том, как важно беречь это светлое чувство.
- Диана, а у вас есть такие даты, о которых можно было бы написать песню?
- Мне кажется, в жизни каждый день должен быть поводом для радости и благодарности. Достаточно проснуться утром и подумать, что жизнь прекрасна! Надо улыбнуться наступившему дню, и все будет хорошо.
Для меня, конечно, большие праздники – дни рождения сына, мужа, брата. Вся моя жизнь связана с этими датами. 21 сентября – день, когда я вышла замуж. Мы уже 17 лет вместе с моим мужем, и мы счастливы.
Кроме того, я безумно люблю такие праздники, как Новый год, Рождество, Пасха, праздники, связанные с семейными традициями - тоже здорово, почему бы и нет?
Наталья Сенчукова: «Самый главный для нас день – второе мая»
Наталья Сенчукова. Фото: Global Look Press
- Песню я, конечно, слышала много раз, а о празднике «Шуфутинов день» ничего не знаю. Мы хорошо относимся к Михаилу Захаровичу, и песня хорошая!
- А было в вашем творчестве так, что какую-то песню послушали и быстро забыли, а спустя годы она вдруг стала безумно популярной?
- Иногда бывает так, что песню надо перепеть, переиграть, потому что изменилась мода, и она станет популярной только при новом исполнении. Но песню «Третье сентября» Шуфутинскому даже не пришлось перепевать: она никуда не девалась, оставалась на слуху все эти годы.
- У вас есть даты, о которых хотелось бы спеть, увековечить их?
- Самый главный день в нашей с Виктором Рыбиным жизни – это второе мая, день, когда мы с ним познакомились.
Как появилась песня «Третье сентября»
Игорь Крутой. Фото: Global Look Press
Михаил Шуфутинский рассказывал, что в 1993 году ему показал эту песню композитор Игорь Крутой, и она ему очень понравилась. Слова к ней сочинил Игорь Николаев, который всегда говорит: третье сентября – это обычная дата, с ней ничего не связано, просто именно эти слова хорошо легли на красивую музыку. Вот и все – никакого сакрального смысла.
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Игорь Николаев. Фото: Global Look Press
По словам авторов этой песни, всенародный бум, который случается каждый год третьего сентября, доставляет им удовольствие.
«А вот интересно, если мой гениальный соавтор посвятил бы эти стихи 3 ноября или 3 декабря, мы бы точно также прославили другой день календаря, и стала бы наша песня такой же знаковой и популярной? Этот вопрос по-прежнему мучает меня, но в основном второго сентября», - добавляет Игорь Крутой.