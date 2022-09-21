«Тот самый Сашин взгляд!»: как сейчас выглядит 15-летняя дочка Абдулова, которая росла без него

Единственная родная дочка Александра Абдулова — Женя — растет его полной копией. Девочка уже снималась в кино, говоря о том, кем бы она хотела стать в будущем, наследница именитого артиста призналась, что либо актрисой, либо режиссером. Вдова Абдулова старается держать дочку в стороне от публичности.

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В свои 15 лет Женя растет скромной и вдумчивой. На первом плане у девочки учеба. В соцсетях дочка Александра Абдулова не мелькает. Ее свежие снимки — большая редкость. Так, даже Ларисе Долиной, давней подруге Абдулова, не удалось уговорить его дочку сделать совместное фото. С Евгенией певица повидалась в годовщину смерти артиста на кладбище.