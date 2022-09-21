«Тот самый Сашин взгляд!»: как сейчас выглядит 15-летняя дочка Абдулова, которая росла без него

Александр Абдулов умер от рака в 54 года. Жизнь распорядилась так, что он не смог поставить на ноги дочь.

Юлия Абдулова с дочкой Евгенией. Фото: Global Look Press

Единственная родная дочка Александра Абдулова — Женя — растет его полной копией. Девочка уже снималась в кино, говоря о том, кем бы она хотела стать в будущем, наследница именитого артиста призналась, что либо актрисой, либо режиссером. Вдова Абдулова старается держать дочку в стороне от публичности.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

В свои 15 лет Женя растет скромной и вдумчивой. На первом плане у девочки учеба. В соцсетях дочка Александра Абдулова не мелькает. Ее свежие снимки — большая редкость. Так, даже Ларисе Долиной, давней подруге Абдулова, не удалось уговорить его дочку сделать совместное фото. С Евгенией певица повидалась в годовщину смерти артиста на кладбище.

Дочка Александра Абдулова Евгения. Фото: соцсети

Поклонники считают, что у дочки Александра Абдулова точно такой же взгляд, как у ее отца — спокойный, чуть печальный. А сама девочка обладает миловидной внешностью, в которой ощущается чистота.

«Тот самый Сашин взгляд!», «Ангелочек», «Такая нежная, чувствуется трогательная и чуткая натура», «Очень похожа на Сашу», — написали фолловеры.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  