«Толпа начинала рвать зубами мясо»: Шахназаров раскрыл детали съемок «Смак» с Макаревичем

Как отметил Шахназаров, Макаревич получал удовольствие, когда вся толпа статистов после съемки набрасывалась и начинала рвать зубами мясо, яичницу. «А он стоял над всем. Такой великий шеф. Люди, которые дружат с ним, говорят, что он готовить не умеет. Это было такое шоу с переводом продуктов: муки, масла», — заявил Михаил Шахназаров.

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Программа «Смак» выходила с 1993 по 2018 год. Макаревич вел ее до 2005 года.