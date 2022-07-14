«Толпа начинала рвать зубами мясо»: Шахназаров раскрыл детали съемок «Смак» с Макаревичем

Как отметил журналист, музыкант даже готовить толком не умеет.
Андрей Макаревич

Андрей Макаревич. Фото: Global Look Press

Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» заявил, что музыкант Андрей Макаревич не умеет готовить и непонятно, как он столько лет вел популярную программу «Смак».

«Макаревичу не нужно было совать свой нос куда не попадя. В политику, в дайвинг. «Смак». Когда он вел, то это выглядело настолько неаппетитно».

Как отметил Шахназаров, Макаревич получал удовольствие, когда вся толпа статистов после съемки набрасывалась и начинала рвать зубами мясо, яичницу. «А он стоял над всем. Такой великий шеф. Люди, которые дружат с ним, говорят, что он готовить не умеет. Это было такое шоу с переводом продуктов: муки, масла», — заявил Михаил Шахназаров.

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Программа «Смак» выходила с 1993 по 2018 год. Макаревич вел ее до 2005 года.

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