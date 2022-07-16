Тодоровский рассказал о повышенном внимании к Петрову и Козловскому со стороны мужчин

Режиссер Валерий Тодоровский заявил, что ему было нелегко снимать актеров Данилу Козловского и Александра Петрова в новом сериале «Надвое». По сюжету, звезды должны были стоять в центре большого города и разговаривать. В это время кругом ходят люди и не обращают внимания на них.

Как заметил Тодоровский, в кадр к кумирам пытались прорваться не только фанатки, но и фанаты, сообщают «Известия».

«Были и фанаты. И мужчины, и девушки хотели сфотографироваться, взять автограф, познакомиться. Остановить их было сложно. И таких съемочных дней у нас было много», - заметил Тодоровский.

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Напомним, что Козловский и Петров – одни из главных символов современного отечественного кино. У них огромная армия поклонников.