Тодоренко — о том, какие испытания с ней прошел Топалов: «Обнимал за плечи, когда рожала в бассейне»

Регина Тодоренко вместе с певцом Владом Топаловым воспитывают двоих сыновей: Михаила (домашние зовут мальчугана Майклом.— Прим. ред,) и Мира, который только недавно появился на свет. Рожать телеведущая сразу решила с мужем.

Правда, еще до того, как парочка обзавелась отпрысками, музыкант выражал совершенно иную позицию в вопросе парных родов. Он совершенно не хотел присутствовать при появлении детей, считая, что в родильной ему просто нечего делать.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».