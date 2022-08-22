Тодоренко — о том, какие испытания с ней прошел Топалов: «Обнимал за плечи, когда рожала в бассейне»

Регина Тодоренко вместе с певцом Владом Топаловым воспитывают двоих сыновей: Михаила (домашние зовут мальчугана Майклом.— Прим. ред,) и Мира, который только недавно появился на свет. Рожать телеведущая сразу решила с мужем.
Правда, еще до того, как парочка обзавелась отпрысками, музыкант выражал совершенно иную позицию в вопросе парных родов. Он совершенно не хотел присутствовать при появлении детей, считая, что в родильной ему просто нечего делать.
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«Я мечтала, что малыша мы встретим всей семьей! К этому событию готовила Мишку. Я не знала наверняка, по какому сценарию будут развиваться мои роды, но в голове держала визуализацию: водные роды, рядышком муж и сын в ожидании нового человека», — делилась Тодоренко.
При этом теледива вспомнила, как еще каких-то четыре года назад Влад Топалов отказывался присутствовать на рождении их первенца. Но потом все-таки уступил беременной жене.
«В первый раз он держал меня за руку на родильном кресле в роддоме, во второй — обнимал за плечи, когда рожала в бассейне. Два раза перерезал пуповину», — хвастается достижениями мужа Регина.
По материалам «СтарХит»