Тимати с новой прической подняли на смех поклонники

Примечательно, что не так давно Тимати стал появляться на публике с новой возлюбленной. Валя Иванова понравилась даже его маме Симоне Юнусовой.

Ходят слухи, что именно с ней артист отдыхает на Миконосе. Но сам он публикует только снимки, где позирует один или с друзьями. На этот раз рэпер продемонстрировал новую прическу. Он подстригся и предстал с кудряшками.

Также он был в пляжных шортах и не скрыл множество татуировок. Поклонники подняли на смех его новый имидж.