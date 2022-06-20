Тимати с новой прической подняли на смех поклонники

Тимати уже длительное время выступает на сцене. Он стал одним из самых известных рэперов в России, а также артист успешно развивает свой бизнес с разных сферах.
Он привык большие деньги тратить на путешествия, а также на эксклюзивные вещи. Лишь в личной жизни звезда и выпускник «Фабрики звезд» не обрел счастья, хоть у него и двое детей от разных женщин.
Примечательно, что не так давно Тимати стал появляться на публике с новой возлюбленной. Валя Иванова понравилась даже его маме Симоне Юнусовой.
Ходят слухи, что именно с ней артист отдыхает на Миконосе. Но сам он публикует только снимки, где позирует один или с друзьями. На этот раз рэпер продемонстрировал новую прическу. Он подстригся и предстал с кудряшками.
Также он был в пляжных шортах и не скрыл множество татуировок. Поклонники подняли на смех его новый имидж.
Тимати. Фото: соцсети звезды
38-летний артист получил сотни тысяч лайков. «Тиман смотрел мультик «Моана», «Шикарная стрижка, очень идет», «Никогда не было кудряшек! Бигуди или химия», «Какая плюшевая мочалка на голове», «Словно мексиканец», «Даже узнать сложно», «Кудряшки бруталам идут особенно сильно», «Забавный вид у тебя», — прокомментировали пост подписчики.