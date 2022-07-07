«Моя поддержка и опора»: Курбан Омаров показал женщину, которую считает своей главной удачей в жизни

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров заявил, что практически со всеми поддерживает теплые отношения.
Курбан Омаров

Курбан Омаров. Фото: соцсети

Экс-супруг ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров в микроблоге намекнул, что та входит в небольшое число людей, с которыми у него плохие отношения.

Курбан Омаров рассказал, что по жизни он человек легкий и позитивный и практически со всеми старается дружить.

В пример он привел свои отношения с экс-избранницей, мамой сына Омара Аллой. Курбан Омаров утверждает, что они хорошие друзья. Сейчас вместе с Аллой и компанией товарищей Курбан отдыхает в Казахстане.

В микроблоге экс-муж Бородиной поделился совместным снимком с Аллой, под которым рассказал, что она — один из важных людей в его жизни.

Курбан Омаров с мамой своего сына Омара. Фото: соцсети

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«Моя поддержка и опора уже больше 15 лет. Даже среди мужчин редко встретишь такую дружбу. Я не самый плохой и у меня практически нет ни одного человека, с кем бы я был в плохих отношениях. Не мое это, мое — это улыбаться», — рассказал под снимком Курбан Омаров.

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