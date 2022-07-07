«Моя поддержка и опора»: Курбан Омаров показал женщину, которую считает своей главной удачей в жизни

Экс-супруг ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров в микроблоге намекнул, что та входит в небольшое число людей, с которыми у него плохие отношения.
Курбан Омаров рассказал, что по жизни он человек легкий и позитивный и практически со всеми старается дружить.
В пример он привел свои отношения с экс-избранницей, мамой сына Омара Аллой. Курбан Омаров утверждает, что они хорошие друзья. Сейчас вместе с Аллой и компанией товарищей Курбан отдыхает в Казахстане.
В микроблоге экс-муж Бородиной поделился совместным снимком с Аллой, под которым рассказал, что она — один из важных людей в его жизни.
Курбан Омаров с мамой своего сына Омара. Фото: соцсети
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«Моя поддержка и опора уже больше 15 лет. Даже среди мужчин редко встретишь такую дружбу. Я не самый плохой и у меня практически нет ни одного человека, с кем бы я был в плохих отношениях. Не мое это, мое — это улыбаться», — рассказал под снимком Курбан Омаров.
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