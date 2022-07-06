Терлецкая обвинила Кадышеву и Долину в пении под фонограмму на «Фабрике звезд»

Музыкальный блогер считает, что песня «Ивушки» была исполнена не вживую.
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Global Look Press

Музыкальный блогер Любовь Терлецкая в шоу «Фабрика с Яной Чу» обвинила певиц Ларису Долину и Надежду Кадышеву в пении под фонограмму. Речь идет о песне «Ивушки», которую звезды много лет назад исполнили вместе с Сати Казановой на проекте.

«У Кадышевой такой смешной чепец. Я не могу. Казанова поет вживую, а эти под фанеру. Звук очень отличается. Дело не в том, что Казанова поет хуже. Звук просто другой».

«Обвиняет Валю Карнавал, а сама поет под фонограмму», — добавил музыкальный эксперт по «Фабрике звезд» Данил Доэрти.

«Нет, ребята. Нет», — не согласилась Яна Чурикова, которая является давней поклонницей Долиной и Кадышевой.

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Напомним, что песня «Ивушки» на первой «Фабрике звезд» в исполнении Казановой, Долиной и Кадышевой стала одним из самых ярких моментов.

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