Родня едет к королеве: здоровье Елизаветы II встревожило врачей

Напомним, что в апреле 2021 года муж царствующей королевы Великобритании, принц Филипп, умер в возрасте 99 лет. Тогда Елизавета II была очень подавлена из-за потери любимого человека.

А 8 сентября 2022 года стало известно, что состояние королевы обеспокоило врачей. Они рекомендовали ей находиться под наблюдением докторов. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

«Врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением», — говорится в заявлении дворца.

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