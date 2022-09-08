Родня едет к королеве: здоровье Елизаветы II встревожило врачей

Королева Елизавета II в этом году отпраздновала платиновый юбилей правления. Ради этого события даже принц Гарри с женой Меган Маркл приезжали в Великобританию, хотя несколько лет назад внук королевы сложил свои полномочия. Однако в последнее время здоровье бабушки принца Уильяма стало тревожить общественность. Она сама уехала в Шотландию.
Напомним, что в апреле 2021 года муж царствующей королевы Великобритании, принц Филипп, умер в возрасте 99 лет. Тогда Елизавета II была очень подавлена из-за потери любимого человека.
А 8 сентября 2022 года стало известно, что состояние королевы обеспокоило врачей. Они рекомендовали ей находиться под наблюдением докторов. Об этом сообщили в Букингемском дворце.
«Врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением», — говорится в заявлении дворца.
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Отмечается, что народ начинает стекаться к Букингемскому дворцу в Лондоне. Он встревожены из-за новостей об ухудшении состояния королевы. Родные также выехали к Елизавете II.