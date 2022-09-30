Тайна наследства Бориса Моисеева: кому певец завещал все свое имущество по совету Иосифа Кобзона

Продюсер и руководитель концертной компании «Ру-концерт» Евгений Морозов рассказал о завещании ныне покойного Бориса Моисеева.

Артист составил его несколько лет назад, после первого инсульта. Свое имущество Борис Моисеев завещал после смерти передать его арт-директору и другу Сергею Гороху.

По словам Евгения Морозова, в этом решении Бориса Моисеева поддержал Иосиф Кобзон.

«Моисеев был одиноким человеком, детей у него не было. Он жил один в небольшой квартире на Садовом. Была у него еще маленькая квартирка в Крылатском. Он ее все мечтал сдать в аренду, чтобы был какой-то еще дополнительный доход, поскольку после ссоры с Гурченко кассовые концерты у него продавались плохо. Балетная школа, которую он открыл, тоже быстро разорилась. А потом еще финальный удар — инсульт. Тогда-то Боря и составил завещание. Мне об этом рассказывал Иосиф Давыдович Кобзон», — поделился Евгений Морозов.

По словам Евгения Морозова, Иосиф Давыдович рассказывал ему, что от Бориса Моисеева отвернулись все близкие, включая брата. И только Сергей Горох был предан ему и находился рядом двадцать четыре часа в сутки.

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Напомним, 68-летний Борис Моисеев умер 27 сентября в собственной квартире в центре Москвы. Причиной смерти стал инсульт.

По материалам kp.ru