Татьяну Тарасову экстренно госпитализировали

В четверг, 6 октября, в Москве стартовали съемки нового сезона популярного шоу «Ледниковый период». Ожидалось, что кресло председателя жюри займет Татьяна Тарасова, однако прославленный тренер не появилась на площадке.

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Доверенный источник сообщил порталу Teleprogramma.pro, что Тарасову срочно госпитализировали в Москве, поскольку накануне вечером ей стало плохо.

Коллектив Teleprogramma.pro желает Татьяне Анатольевне скорейшего выздоровления и надеется, что скоро она вернется к съемкам в шоу.