Тарасова застукали в обществе пухлощеких красавчиков и без жены (трогательное видео)

У Дмитрия Тарасова в последнее время очень плотный график. Вместе с другом (рэпером T-Killah) спортсмен работает над новым проектом, да так усердно, что порой не ночует дома. На этом фоне те редкие часы, которые футболист проводит с сыном и дочками, стали для него особенно ценными.

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На днях у спортсмена выдалось свободное время. Его он провел в компании пухлощеких красавчиков — деток от модели Анастасии Костенко. Вместе с наследниками блогер прокатился на велосипеде, нежно прильнув к ним грудью. На кадрах Тарасов не скрывал, что абсолютно счастлив.