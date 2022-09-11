Тарасова застукали в обществе пухлощеких красавчиков и без жены (трогательное видео)

У Дмитрия Тарасова в последнее время очень плотный график. Вместе с другом (рэпером T-Killah) спортсмен работает над новым проектом, да так усердно, что порой не ночует дома. На этом фоне те редкие часы, которые футболист проводит с сыном и дочками, стали для него особенно ценными.
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На днях у спортсмена выдалось свободное время. Его он провел в компании пухлощеких красавчиков — деток от модели Анастасии Костенко. Вместе с наследниками блогер прокатился на велосипеде, нежно прильнув к ним грудью. На кадрах Тарасов не скрывал, что абсолютно счастлив.
«Все свободное время стараюсь проводить с семьей», — уточнил Дмитрий под видео.
Напомним, Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко воспитывают троих детей — девочек Милану и Еву, и долгожданного сына Алексея. Также у спортсмена есть 13-летняя дочь от предыдущего брака с Оксаной Пономаренко — Ангелина.
Впрочем, футболист не планирует останавливаться на достигнутом — в недавней беседе с поклонниками он признался, что не прочь стать отцом еще раз.