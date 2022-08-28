«Они 24 часа вместе»: Тарасов съехал от жены и детей

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко вот уже несколько дней спят в разных постелях. В свой загородный особняк 35-летний футболист приезжает лишь для того, чтобы навестить троих детей: годовалого сына Алексея и дочерей Милану и Еву. Всему виной плотный рабочий график.

Еще больше новостей — в Telegram-канале «Звездная пыль»

На днях Тарасов анонсировал новый спортивный проект «Родина – медиа». В нем задействован не только футболист, но и его близкий друг — рэпер T-Killah. Реализация проекта требует много сил и времени, поэтому друзья стали неразлучны, даже спят в одной кровати.

«Они реально 24 часа вместе. Футбольный клуб «Родина – медиа», над которым работают ребята, отнимает все свободное время. Дима уже говорил, что переехал к Саше…» — поделился со «СтарХитом» представитель Дмитрия Тарасова.

Напомним, Дмитрий Тарасов основал футбольный клуб «Родина – медиа». Спортсмен хотел сотрудничества с экс-женой, но Ольга Бузова жестко его отвергла.