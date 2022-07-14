«Такую Аллу не видели!»: Пугачева с шуршащей фольгой на волосах показала, как ей красят корни

На фанатской страничке Аллы Пугачевой в микроблоге появились редкие кадры, на которых певица предстала в «подпольном» салоне красоты, когда еще вовсю действовали «ковидные» ограничения. Примадонна позировала без маски на лице, но зато с шуршащей фольгой на волосах.

Двое мужчин-мастеров окрашивали артистке корни. Причем стилисты были одеты так, словно они исследователи Марса.

Похоже, Алла Борисовна потребовала от парикмахеров, чтобы они пришли в студию при полной экипировке: защитные маски, очки, полиэтиленовые костюмы. О своем здоровье Примадонна озаботилась.

Подхватить «ковид» певица явно не собиралась. Вот и пришлось мастерам преть в защитных костюмах.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».