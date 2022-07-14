«Такую Аллу не видели!»: Пугачева с шуршащей фольгой на волосах показала, как ей красят корни

На фанатской страничке Аллы Пугачевой в микроблоге появились редкие кадры, на которых певица предстала в «подпольном» салоне красоты, когда еще вовсю действовали «ковидные» ограничения. Примадонна позировала без маски на лице, но зато с шуршащей фольгой на волосах.
Двое мужчин-мастеров окрашивали артистке корни. Причем стилисты были одеты так, словно они исследователи Марса.
Похоже, Алла Борисовна потребовала от парикмахеров, чтобы они пришли в студию при полной экипировке: защитные маски, очки, полиэтиленовые костюмы. О своем здоровье Примадонна озаботилась.
Подхватить «ковид» певица явно не собиралась. Вот и пришлось мастерам преть в защитных костюмах.
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«Такую Аллу не видели!», «Как самая обычная дамочка! Подкрашивает отросшие корни», «Как будто в замочную скважину подсмотрели», «Каким-то ребятам доверила свои волосы», — написали фолловеры.
Кстати, почти четыре месяца Алла Пугачева с мужем шоуменом Максимом Галкиным провела в Израиле. Потом именитая чета перебралась в Латвию. После каникул во Франции навестить маму в Юрмалу приехала и Кристина Орбакайте с дочкой Клавой. Теперь у двойняшек Гарри и Лизы есть компания для игр. Дети Примадонны все прошлое лето провели в деревне Грязь с внучкой певицы. В этом году троица проводит каникулы в Латвии.