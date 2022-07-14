Пугачева в оливковом костюме-пижаме с брюками палаццо пришла в бутик

Алла Пугачева с мужем шоуменом Максимом Галкиным почти четыре месяца провела в Израиле. В окружении артистки уточнили, что Примадонна уехала из Кесарии только из-за того, что сейчас там довольно жарко. Поэтому супруги решили перебраться с детьми в Латвию, где климат в июле более комфортный.

В гости к бабушке Алле прилетела из Франции и Клава Земцова. Теперь у двойняшек Гарри и Лизы есть компания для игр и веселых затей. Так, все вместе они ходят на пляж, плавают, загорают, позабыв о школе.

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