Пугачева в оливковом костюме-пижаме с брюками палаццо пришла в бутик

Алла Пугачева с мужем шоуменом Максимом Галкиным почти четыре месяца провела в Израиле. В окружении артистки уточнили, что Примадонна уехала из Кесарии только из-за того, что сейчас там довольно жарко. Поэтому супруги решили перебраться с детьми в Латвию, где климат в июле более комфортный.
В гости к бабушке Алле прилетела из Франции и Клава Земцова. Теперь у двойняшек Гарри и Лизы есть компания для игр и веселых затей. Так, все вместе они ходят на пляж, плавают, загорают, позабыв о школе.
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Алла Пугачева в костюме пижамного стиля с брюками палаццо. Фото: личный архив
Алла Пугачева практически не покидает свой коттедж. Зато в Израиле певица свободно ходила по ресторанам, не боясь того, что ее узнают поклонники. В качестве маскировки Примадонна использовала кепку и солнцезащитные очки.
Кстати, в Москве певица также заглядывала в бутики. Она частый гость в мастерской дизайнера Игоря Гуляева. Так, в звездном гардеробе Примадонны есть ультрамодный костюм-пижама в оливковом цвете с горошком. Оказавшись в бутике, Алла Борисовна позировала в жакете и брюках палаццо, спрятав руки в карманы. Модные эксперты не раз говорили, что костюмы в пижамном стиле на пике популярности — это тренд лета.