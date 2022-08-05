«Такое позорище»: Борисова считает, что Бузова часто «прикладывается» к бутылке

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху

Напомним, Дана Борисова несколько лет боролась с алкогольной и другими зависимостями. Она успешно прошла лечение и теперь не прикасается к спиртным напиткам.