«Такие, как вы, так и будете штаны просиживать!»: Бородина набросилась на поклонницу

Ведущая не переносит, когда точки зрения людей разнятся с ее мнением и даже не пытается скрывать этого. На сей раз Ксения Бородина объявила о некой акции, в ходе которой решила разбирать жизненные истории своих подписчиц.

Скорее всего, далее последует какой-то марафон, ну а пока Бородина предложила рассказывать ей, что волнует девчонок. Одна из поклонниц написала в комментариях, что ей легко рассуждать о чужих отношениях, поскольку она от мужей ни разу не уходила ни с чем. Из-за этого ей пришлось выслушать многое от Ксении.